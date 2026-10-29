West Shanghai Automotive Service A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

West Shanghai Automotive Service A hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

West Shanghai Automotive Service A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat West Shanghai Automotive Service A 488,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 456,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at