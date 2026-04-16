West stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

West gab am 14.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 14,31 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,87 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat West in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at