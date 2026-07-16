West stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

West hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 49,39 JPY. Im letzten Jahr hatte West einen Gewinn von 5,78 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,16 Milliarden JPY – ein Plus von 98,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem West 7,13 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at