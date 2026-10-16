West veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

West stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 144,33 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte West 115,53 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27,31 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte West einen Umsatz von 25,25 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 202,74 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 135,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 56,65 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 47,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at