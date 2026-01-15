West: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

West hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

West hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,29 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,090 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,27 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,85 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at