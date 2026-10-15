Westamerica Bancorp Aktie

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WKN: 884167 / ISIN: US9570901036

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15.10.2026 19:03:36

Westamerica Bancorporation Q3 Net Income Slips

(RTTNews) - Westamerica Bancorporation (WABC) on Thursday reported third-quarter 2026 results with a decline in net income compared with the same period a year earlier.

Net income came at $28.152 million, down 0.4 percent from $28.263 million a year earlier. Earnings per common share increased 8.9 percent to $1.22 from $1.12.

Net interest and loan fee income on a fully taxable-equivalent basis declined 0.6 percent to $53.522 million from $53.846 million, while non-interest income rose 5.4 percent to $10.703 million from $10.151 million.

For the nine months ended September 30, net income fell 6.2 percent to $82.892 million from $88.366 million a year earlier, while earnings per share increased 3.5 percent to $3.52 from $3.40. Net interest and loan fee income declined 3.6 percent to $158.886 million, and non-interest income decreased 0.6 percent to $30.604 million.

WABC is currently trading at $60.57 up $1.87 or 3.19 percent on the Nasdaq.

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