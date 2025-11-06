Westbond Enterprises präsentierte Quartalsergebnisse

Westbond Enterprises präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,6 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,0 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at