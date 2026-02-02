Westbond Enterprises stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Westbond Enterprises gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

