|
30.07.2026 06:31:29
Westbond Enterprises zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Westbond Enterprises hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,97 Prozent auf 2,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 11,35 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Westbond Enterprises einen Umsatz von 9,67 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzflut: US-Börsen letztlich stark -- ATX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.