Westbond Enterprises zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Westbond Enterprises hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,97 Prozent auf 2,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 11,35 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Westbond Enterprises einen Umsatz von 9,67 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at