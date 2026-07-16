16.07.2026 06:31:29

Westbridge Renewable Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Westbridge Renewable Energy hat am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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