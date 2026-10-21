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21.10.2026 06:31:29
Westbridge Renewable Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Westbridge Renewable Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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