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Westcoast zeigt starke Leistung als Teil von ALSO



09.04.2026 / 06:59 CET/CEST





Emmen, Schweiz, 9. April 2026 PRESSEMITTEILUNG







Westcoast zeigt starke Leistung als Teil von ALSO

Das erste Quartal 2026 von Westcoast zeigt eine positive Entwicklung, liegt über Q1 2025 und spiegelt die Vorteile der engeren Zusammenarbeit mit ALSO wider.

Die Ergebnisse wurden im bestehenden ERP-Umfeld erzielt, das aus strategischen und operativen Gründen nicht abgelöst wurde. Eine dedizierte Schnittstelle zu den Systemen von ALSO gewährleistet hohe Datenqualität sowie konsistentes Reporting und Business Intelligence.

Die Kombination beider Unternehmen steigert die Leistungsfähigkeit zusätzlich durch:

erfahrene Westcoast-Führungskräfte, die zentrale Funktionen innerhalb der Gruppe übernehmen, unter anderem in den Bereichen Recht, Marketing, Finanzen und Vendor-Management

erhebliches Wachstumspotenzial, getrieben durch ein breites Anbieter- und Produktportfolio sowie die Monetarisierung digitaler Plattformen (Cloud, KI, IoT, Cybersicherheit und Virtualisierung)

Die Zusammenführung der beiden synergierelevanten Einheiten (Frankreich sowie das Cloud-Geschäft im Vereinigten Königreich) soll bis zum 1. Juli 2026 abgeschlossen sein und weiteres Potenzial erschliessen, insbesondere in der Logistik und in den Beziehungen zu Cloud-Anbietern.

Thomas Meyerhans, COO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): «Unser Konzept der katalytischen Integration ermöglicht es uns, Opportunitäten frühzeitig zu nutzen und gleichzeitig einen starken Fokus auf operative Exzellenz zu bewahren.»

Sunil Madhani, CEO von Westcoast: «Unsere Teams haben sich schnell an die Strukturen und Prozesse von ALSO angepasst und gleichzeitig die Agilität bewahrt, die unser Geschäft auszeichnet. Die Zusammenarbeit verläuft nahtlos und äusserst effektiv, und wir sehen bereits konkrete kommerzielle Vorteile.»

Ansprechpartner ALSO Holding AG

Kilian Maier

E-Mail: kilian.maier@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist der grösste Europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von mehr als 140 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 680 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digital Plattformen für IoT, Cybersecurity , Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in „Special Opportunities“ mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee „Umsetzung – nach allen Regeln der Kunst“ gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.