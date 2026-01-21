Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
21.01.2026 10:49:29
Westen habe negatives Narrativ: Palantir-Chef: KI wird Einwanderung unnötig machen
Der Einfluss Künstlicher Intelligenz wird in den kommenden Jahren steigen. Der amerikanische Software-Unternehmer Palantir sieht darin eine positive Entwicklung für offene Stellen auf dem Arbeitsmarkt. Experten sind anderer Meinung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
