Western Acquisition Ventures A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Western Acquisition Ventures A hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,34 Prozent auf 3,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at