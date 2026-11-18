Western Acquisition Ventures A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Western Acquisition Ventures A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -12,490 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,47 Prozent auf 5,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at