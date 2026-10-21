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WKN DE: A0JLY8 / ISIN: US01861G1004

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22.10.2026 00:30:02

Western Alliance: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, Western Alliance (NYSE:WAL) announced a major reduction in its higher-cost deposit balances. This strategic shift expands net interest margin, which measures the spread between interest earned on loans and paid on deposits, while improving balance sheet durability.

Management highlighted three key takeaways for the path forward.

Western Alliance completed $4.5 billion of deposit remixing over two quarters to reduce expensive funding. The move lowered deposit expenses and expanded net interest margin, which measures lending profitability relative to funding costs.

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