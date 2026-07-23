Western Alliance Bancorporation öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Western Alliance Bancorporation stellte am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,36 USD, nach 2,07 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Western Alliance Bancorporation in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,38 Milliarden USD im Vergleich zu 1,28 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at