Western Alliance Bancorporation Aktie
WKN: A0ETE2 / ISIN: US9576381092
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22.04.2026 04:25:05
Western Alliance Bancorporation Reports Fall In Q1 Income
(RTTNews) - Western Alliance Bancorporation (WAL) reported earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $178.9 million, or $1.65 per share. This compares with $195.9 million, or $1.79 per share, last year.
Excluding items, Western Alliance Bancorporation reported adjusted earnings of $241.0 million or $2.22 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 31.0% to $1.019 billion from $778.0 million last year.
Western Alliance Bancorporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $178.9 Mln. vs. $195.9 Mln. last year. -EPS: $1.65 vs. $1.79 last year. -Revenue: $1.019 Bln vs. $778.0 Mln last year.
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