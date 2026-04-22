Western Alliance Bancorporation Reports Fall In Q1 Income

(RTTNews) - Western Alliance Bancorporation (WAL) reported earnings for first quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $178.9 million, or $1.65 per share. This compares with $195.9 million, or $1.79 per share, last year.

Excluding items, Western Alliance Bancorporation reported adjusted earnings of $241.0 million or $2.22 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 31.0% to $1.019 billion from $778.0 million last year.

Western Alliance Bancorporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $178.9 Mln. vs. $195.9 Mln. last year. -EPS: $1.65 vs. $1.79 last year. -Revenue: $1.019 Bln vs. $778.0 Mln last year.