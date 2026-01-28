Western Alliance Bancorporation: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Western Alliance Bancorporation hat am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Western Alliance Bancorporation 1,95 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Western Alliance Bancorporation mit einem Umsatz von insgesamt 1,39 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,01 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 8,73 USD beziffert. Im Vorjahr waren 7,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,24 Milliarden USD, während im Vorjahr 5,02 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at