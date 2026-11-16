Western Carriers (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Western Carriers (India) hat am 14.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,89 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,880 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Western Carriers (India) mit einem Umsatz von insgesamt 4,49 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 2,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at