Western Carriers (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Western Carriers (India) hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,85 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Western Carriers (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4,65 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,16 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at