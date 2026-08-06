Zillow Group Aktie
WKN DE: A14XZY / ISIN: US98954M2008
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06.08.2026 14:04:17
Western Digital, Applovin, Zillow Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday’s Pre-Market Session
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Nachrichten zu Zillow Group Inc (C)
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04.08.26
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Zillow Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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05.05.26
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21.04.26
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09.02.26
|Ausblick: Zillow Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Zillow Group Inc (C)
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Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|300,15
|3,09%
|Western Digital Corp.
|377,30
|-4,18%
|Zillow Group Inc (A)
|29,48
|0,99%
|Zillow Group Inc (C)
|29,10
|0,97%
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.