Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
30.04.2026 22:09:29
Western Digital Corp Reveals Climb In Q3 Profit
(RTTNews) - Western Digital Corp (WDC) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $3.17 billion, or $8.20 per share. This compares with $755 million, or $2.11 per share, last year.
Excluding items, Western Digital Corp reported adjusted earnings of $1.04 billion or $2.72 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 45.4% to $3.33 billion from $2.29 billion last year.
Western Digital Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.17 Bln. vs. $755 Mln. last year. -EPS: $8.20 vs. $2.11 last year. -Revenue: $3.33 Bln vs. $2.29 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.25 To $ 3.40 Full year revenue guidance: $ 3.650 B To $ 3.750 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
29.04.26
|NYSE-Handel S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
29.04.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.at)
|
28.04.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.04.26