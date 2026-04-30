Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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30.04.2026 22:09:29

Western Digital Corp Reveals Climb In Q3 Profit

(RTTNews) - Western Digital Corp (WDC) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $3.17 billion, or $8.20 per share. This compares with $755 million, or $2.11 per share, last year.

Excluding items, Western Digital Corp reported adjusted earnings of $1.04 billion or $2.72 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 45.4% to $3.33 billion from $2.29 billion last year.

Western Digital Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.17 Bln. vs. $755 Mln. last year. -EPS: $8.20 vs. $2.11 last year. -Revenue: $3.33 Bln vs. $2.29 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.25 To $ 3.40 Full year revenue guidance: $ 3.650 B To $ 3.750 B

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