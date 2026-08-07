Western Digital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Western Digital hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 8,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,61 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,75 Milliarden USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 24,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,12 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Western Digital 12,92 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at