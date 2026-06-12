Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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12.06.2026 10:50:00
Western Digital rüstet Enterprise-Festplatten gegen Quantenangriffe
Angreifer sammeln heute signierte Daten, um sie später mit Quantenrechnern zu knacken. WD reagiert und tauscht die kryptografischen Signaturen aus. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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