Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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25.08.2026 04:52:01
Western Digital Sits 46% Below Its High and Has Still More Than Doubled This Year
Western Digital (NASDAQ:WDC) fell about 5% Monday to about $435 as of this writing, extending a slide that has taken the hard drive maker about 46% below the 52-week high of $799.87 it set on June 18.Zoom out, though, and even after all that, the growth stock has still more than doubled in 2026. Shares ended last year at about $172, so a buyer from January is up about 150% -- while a buyer from June's peak has lost nearly half their money.Two true numbers, pointing in opposite directions. Which one should matter to somebody weighing the stock today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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