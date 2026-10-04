Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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04.10.2026 06:00:00
Western Digital vs. Sandisk: The Better Way to Play the Hard-Drive Side of the AI Storage Boom
Two leading storage and memory companies that are experiencing phenomenal share price growth right now are Western Digital (NASDAQ: WDC), rising 288% over the past 12 months, and Sandisk (NASDAQ: SNDK), soaring more than 1,400% over the same timeframe. Investors can thank the boom in artificial intelligence (AI) infrastructure spending, which has accelerated demand for hard drives and memory.
But where are these companies headed next, and which one is the better AI play? If you're looking for a company focused purely on hard drive storage, then Western Digital is the smart play. But if you want to benefit from the broader AI memory boom, Sandisk is a great choice. Here's why.
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