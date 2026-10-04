Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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04.10.2026 18:30:00

Western Digital vs. Seagate: Which Is the Better AI Infrastructure Stock to Own for the Next 5 Years?

Two of the best stocks in the world right now are Western Digital (NASDAQ: WDC) and Seagate Technology (NASDAQ: STX).

They are both in the same business, making high-capacity hard disk drives (HDDs) and storage drives for AI computing and data centers. And they are both in the enviable position of being in the middle of a supercycle, where demand for their products is outpacing supply, giving them massive pricing power.

They are also the two leaders in this booming space, dominating the market as a virtual duopoly. It really doesn't get much better than that, which is why they have both seen ridiculous gains. Seagate stock is up 235% year to date and 292% over the past 12 months. Western Digital stock is up 164% year to date and 278% over the past 12 months.

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