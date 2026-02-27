Western Energy Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Western Energy Services lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Western Energy Services vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,63 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 58,5 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,760 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Western Energy Services -0,200 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,50 Prozent zurück. Hier wurden 217,50 Millionen CAD gegenüber 223,08 Millionen CAD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at