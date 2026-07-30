Western Energy Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Western Energy Services lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at