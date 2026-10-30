Western Energy Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Western Energy Services präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,08 CAD gegenüber -0,070 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 50,0 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 57,5 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at