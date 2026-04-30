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30.04.2026 06:31:29
Western Energy Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Western Energy Services hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 55,3 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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