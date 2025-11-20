|
20.11.2025 06:31:29
Western Exploration: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Western Exploration hat am 18.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
