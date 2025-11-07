Western Forest Products: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Western Forest Products gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,71 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,800 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,69 Prozent auf 232,4 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 241,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at