Western Forest Products informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Western Forest Products hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,83 CAD gegenüber 1,20 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Western Forest Products 201,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 262,4 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at