Western Forest Products legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Western Forest Products hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 CAD, nach -1,620 CAD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 239,8 Millionen CAD – eine Minderung von 16,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 288,4 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at