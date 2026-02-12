12.02.2026 06:31:29

Western Forest Products stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Western Forest Products hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 201,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 275,2 Millionen CAD umgesetzt.

Western Forest Products hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 7,560 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -3,000 CAD je Aktie gewesen.

Western Forest Products hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 987,20 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,07 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

