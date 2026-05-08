Western Gas Equity Partners LP Partnership Units gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Western Gas Equity Partners LP Partnership Units hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Western Gas Equity Partners LP Partnership Units in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,12 Milliarden USD im Vergleich zu 917,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at