20.02.2026 06:31:28
Western Gas Equity Partners LP Partnership Units stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Western Gas Equity Partners LP Partnership Units hat sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,850 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Western Gas Equity Partners LP Partnership Units mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 928,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,09 Prozent gesteigert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,98 USD. Im letzten Jahr hatte Western Gas Equity Partners LP Partnership Units einen Gewinn von 4,02 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,84 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,61 Milliarden USD in den Büchern standen.
