Western Gas Equity Partners LP Partnership Units: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Western Gas Equity Partners LP Partnership Units hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,99 USD. Im letzten Jahr hatte Western Gas Equity Partners LP Partnership Units einen Gewinn von 0,870 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 1,22 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 942,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at