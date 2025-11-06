|
Western Gas Equity Partners LP Partnership Units: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Western Gas Equity Partners LP Partnership Units präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent auf 952,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 883,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
