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02.06.2026 06:31:29
Western Gold Exploration: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Western Gold Exploration ließ sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Western Gold Exploration die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Western Gold Exploration ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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