Western Gold Exploration stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Western Gold Exploration äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at