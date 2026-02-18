Western Gas Equity Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A2PE37 / ISIN: US9586691035
|
18.02.2026 23:03:37
Western Midstream Partners, LP Announces Retreat In Q4 Profit
(RTTNews) - Western Midstream Partners, LP (WES) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $190.68 million, or $0.47 per share. This compares with $333.61 million, or $0.85 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.9% to $1.03 billion from $928.50 million last year.
Western Midstream Partners, LP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $190.68 Mln. vs. $333.61 Mln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.85 last year. -Revenue: $1.03 Bln vs. $928.50 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Gas Equity Partners LP Partnership Units
Analysen zu Western Gas Equity Partners LP Partnership Units
Aktien in diesem Artikel
|Western Gas Equity Partners LP Partnership Units
|43,90
|0,39%
