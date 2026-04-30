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30.04.2026 06:31:29
Western Mining hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Western Mining hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,19 Prozent auf 18,72 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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