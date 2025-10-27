|
Western Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Western Mining ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Western Mining die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,45 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Western Mining 0,470 CNY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,82 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,75 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
