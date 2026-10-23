Western Mining stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Western Mining gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,450 CNY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,35 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 16,82 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1,10 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 20,35 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at