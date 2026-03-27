Western Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Western Mining stellte am 25.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Western Mining 13,24 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,30 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,53 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 1,23 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 61,52 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 23,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 49,87 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,58 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 62,85 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at