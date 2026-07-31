Western Mining: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Western Mining hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 CNY, nach 0,440 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,72 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,08 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,08 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 20,72 Milliarden CNY geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at