Western New England Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Western New England Bancorp präsentierte in der am 27.07.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Das EPS wurde auf 0,250 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 20,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at